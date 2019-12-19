«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت الأهلي رابط الأهلي مباشر متعددة NOW

مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر مواجهة الاهلي يستضيف استاد "المكس" بالإسكندرية مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الإسماعيلي ضد الأهلي، في قمة مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.





موقف الفريقين في الدوري بالموسم الحالي | مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي





مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي الأهلي: لعب 6 مباريات في الدوري حتي الآن، حقق الفوز بها جميعًا، وحصد 18 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويمتلك أقوى خط هجوم وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وكذلك أقوي خط دفاع حيث استقبلت شباكه هدف وحيد.





الاسماعيلي: خاض فريق الدراويش 8 مباريات في بطولة الدوري، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف، ويحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة.





مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي تاريخ مواجهات الإسماعيلي ضد الأهلي:





التقي الفريقين في 115 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الأهلي الفوز في 59 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 34 مباراة.





مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الدراويش 168 مرة، بينما استقبلت الشباك الحمراء 94 هدفًا خلال مواجهات الفريقين السابقة في بطولة الدوري العام.





عقدة أزلية تُهدد للإسماعيلي أمام الأهلي:

لم يحقق فريق الاسماعيلي أي انتصار على الأهلي منذ 9 سنوات تقريبًا، حيث يرجع آخر فوز للدراويش في مواجهاته مع المارد الأحمر إلي 21 نوفمبر لعام 2010، عندما فاز بنتيجة 3-1، وتقابل بعدها الفريقين في 12 مباراة فاز الفريق الأهلاوي في 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.





الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين:





مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي يعد أحمد مكاوي نجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين في بطولة الدوري العام، وسجل 10 أهداف، بينما هادي خشية هو اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين وشارك في 25 مباراة جمعت بينهما.





رقم قياسي لـ" المايسترو" صالح سليم:





يمتلك أسطورة النادي الأهلي صالح سليم رئيس القلعة الحمراء السابق رقمًا قياسيًا في مواجهات الإسماعيلي ضد الأهلي، حيث سجل 7 أهداف في شباك الدراويش في مباراة واحدة جمعت الفريقين في موسم 1957 – 1958.

موعد مباراة الإسماعيلي و الأهلي والقنوات الناقلة لها:



