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أسعار الخضروات اليوم الخميس 19-12-2019 في سوق العبور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
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أسعار الخضروات
أسعار الخضروات
الفجر الاقتصادي
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أسعار الخضروات اليوم في مصر 

تشهد أسعار الخضروات اليوم الخميس حالة من التباين في السوق المحلى، في ظل توقعات بارتفاع تدريجي مع دخول موسم الشتاء بقوة وننشر فيما يلي أسعار اصناف الخضروات والفاكهة المختلفة في الاسواق اليوم.


اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم 

يتراوح سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات، وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، بينما سجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، وسجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات، بينما سجل سعر البلح السلمى 15 جنيها، واستقر سجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها، وسجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات، كما سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر اليوسفى عند 5 جنيها،  وسجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات، بينما سجل سعر الرمان 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البلح 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو القشطة 80 جنيها.


أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور
وأستقرت أسعار الطماطم  لتتراوح ما بين 1.5-3.5 جنيه، سجلت أسعار البطاطس بين 3-6.5 جنيه، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-6 مقابل 5-7جنيهات، وسعر كيلو البصل 5-7 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها، وسجل سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيها، فيما سجل سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، وسجل سعر كيلو الليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً .

وتشهد أسعار الطماطم حالة من الارتفاع خلال الفترة القليلة الماضية حيث وصل السعر إلى نحو 7 جنيهات للكيلو لتعاود الانخفاض فيما بعد مسجلة مستويات 3 جنيهات للكيلو.
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