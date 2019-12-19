صحيفة: القبض على امرأة صينية للتعدي على نادي ومقر إقامة "ترامب" في فلوريدا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة صينية بتهمة التعدي على نادي ومقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا في تكرار لحادث مماثل في مارس، حسبما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد".





وفقا للصحيفة، طلب العاملون من "جينغ لو" البالغة من العمر 56 عامًا مغادرة مبنى مار أيه لاغو، لكن تم القبض عليها بعد عودتها وبدأت في التقاط الصور. وهي محتجزة لدى إدارة الهجرة والجمارك (ICE) ويُقال إنها في الولايات المتحدة بتأشيرة منتهية الصلاحية.





يعكس الاعتقال، حادثة مماثلة وقعت في مار أيه لاغو في أواخر مارس من هذا العام عندما شق المواطنة الصينية، يوجينغ تشانغ، طريقها إلى الأرض متهربًا من عملاء الخدمة السرية. وعندما تم القبض عليها، وُجد أن فرقتها تحتوي على العديد من الأجهزة الإلكترونية وجوازات السفر، بالإضافة إلى محرك أقراص مصغر يحتوي على ما يبدو أنه برامج ضارة.





تم الحكم على "تشانغ" بالسجن لمدة ثمانية أشهر خلف القضبان بتهمة التعدي على ممتلكات الغير في نوفمبر.





وحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، مع ذلك، تم القبض على "لو" بسبب "التسكع والتجول"، وهي جنحة نسبت إلى الشرطة تشتبه في قيام شخص يستعد لارتكاب جريمة ولكن دون أي دليل.





يقضي "ترامب" وقتًا كبيرًا في مار أيه لاغو ، ويُشار إليه ذات مرة باسم "البيت الأبيض الجنوبي". وغالبا ما يستضيف المنتجع الراقي كبار الشخصيات الأجنبية وجمع التبرعات المحافظ.





وفي سياق منفصل، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يحضر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي السنوي في يناير، حسبما قال مصدر مطلع يوم الثلاثاء.





وكان "ترامب" قد اضطر إلى إلغاء خطته للمشاركة في التجمع السنوي للقادة الاقتصاديين العالميين أوائل هذا العام بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية.





وحضر "ترامب" منتدى دافوس في 2018 .





والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنويا في منتجع دافوس للتزلق على الجليد في سويسرا من المقرر أن يستمر من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين من يناير.





ودافوس قد تكون إحدى الرحلات الخارجية القليلة التي سيقوم بها ترامب في 2020.



