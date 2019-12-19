Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يتحدى الغيابات أمام الإسماعيلي في قمة نارية بالدوري المصري

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب ملعب المكس بالإسكندرية، لمتابعة مباراة مليئة بالقوة والإثارة عندما يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي في أمسية كروية ممتعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة من المباريات الست التي خاضها ليتصدر المسابقة برصيد 18 نقطة، ويواجه المارد الأحمر أزمة الغيابات التي تضرب الفريق في الفترة الأخيرة، حيث يغيب عدد كبير من القوام الأساسي للفريق بسبب الإصابات وعلى رأسهم رمضان صبحي وعمرو السولية وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد.

على الجانب الأخر يدخل الإسماعيلي اللقاء وهو يأمل في تحقيق فوز ثمين على الشياطين الحمر، حيث يحتل الدراويش المركز السادس في المسابقة المحلية برصيد 13 نقطة.

وسيشهد اللقاء صراع خاص بين رينيه فايلر مدرب الأهلي، وأدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي، ودائما ماتشهد مباريات الأهلي ضد الإسماعيلي إثارة ومتعة خاصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الأهلي والإسماعيلي الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم الأهلي أخبار الأهلي اليوم

أخبار تهمك

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 15 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 15 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك من ريال مدريد ضد حكم الكلاسيكو

منذ ساعة و 22 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 14 ساعة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 14 ساعة

الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والاسماعيلي

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

07:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status