«يلاشووت الأهلي» مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الأهلي

مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الخميس 19-12-2019 يحتضن استاد نادي حرس الحدود بضاحية المكس بالأسكندرية، مواجهة الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز، بين فريقي الأهلي والإسماعيلي.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في استمرار سلسلة الإنتصارات المتتالية منذ بداية الموسم، وتعزيز صدارة المارد الأحمر في ترتيب الدوري المصري الممتاز.





مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي ودائماً ما تشهد لقاءات الأهلي والإسماعيلي متعة كبيرة بين الفريقين، بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري، أو الحالة الفنية للفريقين، فهي تعد القمة الثانية للكرة المصرية، بعد قمة الأهلي والزمالك.





مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي ويزخر سجل الفريقين بالعديد من المباريات القوية، ودائماً ما يكونا فرسي رهان الدوري في أكثر مواسم الدوري الممتاز إثارة وندية، يكفي أنهما طرفي أفضل مباراة في تاريخ الكرة المصرية وهي مباراة الدور الثاني من موسم 2001/2002 التي انتهت بنتيجة 4-4.





مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي ودائما ما تكون المباريات الفاصلة في تحديد بطل الدوري بين القلعة الحمراء والدراويش، ويلقي لكم لفجر الرياضي الضوء على تلك المباريات من خلال التقرير التالي.





بث مباشر مباراة الأهلي كانت أول بطولة بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 1990 في إيطاليا، وكانت المنافسة رباعية خلال هذا الموسم بين فرق الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة، أنهى الأهلي والإسماعيلي الدوري برصيد 51 نقطة في المركزين الأول والثاني، فيما جاء الزمالك ثالثاً برصيد 50 نقطة، وغزل المحلة في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

أقيمت مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري في يوم 31 يوليو 1990 بملعب غزل المحلة بين الأهلي والإسماعيلي، وإنتهت بهدفين نظيفين للدراويش عن طريق عاطف عبدالعزيز من ركلة جزاء والنجم بشير عبدالصمد.

دوري 1993/1994

كانت المنافسة ثلاثية بين الأهلي والزملك والإسماعيلي،وأنهى الأهلي والإسماعيلي البطولة في الصدارة برصيد 39 نقطة، مقابل 35 للأبيض.

أقيمت مباراة فاصلة للمرة الثانية في تاريخ الكرة المصرية بين الأهلي والإسماعيلي أيضاً، لكن هذه المرة استضافها استاد الأسكندرية.





ضرب الإهلي بقوة بعد تسجيله رباعية، كان للنجم محمدرمضان نصيب الأسد منها بتسجيله ثلاثية، وهدف من نصيب أيمن شوقي، وبعد تراخي شديد من لاعبي الأهلي سجل الدراويش ثلاثية في أقل من 20 دقيقة بواسطة عماد سليمان وأحمد رزق ومحمد فكري الصغير، لتنتهي المباراة 4/3 لصالح الأهلي، بعد أن كاد يحدث ما لا يحمد عقباه.





دوري 2008/2009





كان يمكن أي يكون لقباً سهلاً للأهلي، لكن خسارة بعض المباريات السهلة لعل أشهرها إتحاد الشرطة الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، سمحت للإسماعيلي بالإقتراب أكثر من الأهلي خلال الدور الثاني، ليلجأ الفريقان للمباراة الفاصلة بعد أن جمع كل منهما 63 نقطة.



