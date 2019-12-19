ظافر العابدين: علاقتي مع كارمن بصيبص باردة.. وأنا رومانسي مع زوجتي

تألق الفنان ظافر العابدين، في كثيرا من الأعمال الناجحة منذ ظهوره، فكان يترك أثرا بأي عمل يخوضه في قلوب محبيه وجمهورة، وزادت النجاحات بعد مسلسل "عروس بيروت" الذي مازال يحقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات عاليه، وقد كشف الفنان ظافر العابدين عن سبب نجاح المسلسل، بأنه بسبب روح الفريق الذي كان وراء نجاح هذا العمل، خاصه أنهم كانوا يساعدون بعضهم خلال التصوير، بجانب ان المسلسل كتابته وإخراجه كانت جميله، وكلها عوامل ساعدت علي نجاح العمل.





وكشف ظافر خلال حواره مع مجلة "سيدتي" عن تعاونه مع الفنانة كارمن بصيبص في مسلسل "عروس بيروت" والذي جاءت فكرته مختلفة عن مسلسل "ليالي أوجيني"، وقال أنه علاقته بكارمن خلال مسلسل ليالي أوجيني كانت باردة جدا، عكس مايشاهدة الجمهور في مسلسل "عروس بيروت"، وأنها لا تشبه قصة حب لا من قريب أو بعيد، وأشار ان التعامل مع كارمن سهل جدا، لأن روحها جميلة، ودائما تفكر في مصلحة العمل.



وأكد ظافر أنه رومانسي مع زوجته، فهو يحاول دائما أن يكون شخص رومانسي معها، مشيراً أن الشخص الرومانسي مهم في أي علاقه وأن مسلسل "عروس بيروت" أعطي نماذج مختلفه عن قصص الحب.





نجاح مسلسل عروس بيروت



نشير إلى أنه استطاع مسلسل "عروس بيروت" أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، فوصلت نسبة المشاهدة إلى أكثر من مليون مشاهدة في مختلف الدول العربية، فأصبح حديث جمهور الدراما التليفزيونية، لم يُعرض مسلسل "عروس بيروت" خلال شهر رمضان الماضي، وهذا ما منحه فرصة جيدة للممشاهدة، فقد عُرض بعيدًا عن زخم المسلسلات، فكانت فرصة مناسبة للحصول على نسب مشاهدة عالية.