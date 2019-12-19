تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 19-12-2019

أسعار الفراخ الدواجن اليوم





عادت أسعار الدواجن لحالة الإستقرار بعد أن ارتفعت أمس بنحو جنيهان، مع توقعات أن تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة بجانب البط مع انتهاء صيام عيد الميلاد والاحتفال بالكريسماس، وننشر فيما يلي اسعار الفراخ البيضه اليوم في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسعار بورصة الدواجن في مصر

بلغ متوسط سعر الفراخ البيضه اليوم نحو 25 جنيها من المزرعة وتصل إلى نحو 28 جنيها للمستهلك، فيما سجل متوسط سعر الدواجن البلدية نحو 30 جنيها من المزرعة على ان تصل للمستهلك بنحو 35 جنيها.









أسعار الدواجن اليوم بأنواعها

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 25 جنيها في المزرعة و28 جنيها للمستهلك .

بلغ سعر الفراخ البلدى نحو 29 و30 جنيها بالمزرعة، ليباع في للمستهلك بنحو 35 جنيها إلى 40 جنيها.

ويتراوح سعر الكتكوت ما بين 3 و4 جنيهات .

سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو .

سعر كيلو الرومي نحو 50 للرومى .

سعر كيلو البانيه نحو 70 للبانيه .

سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه .

سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه .

سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه .

سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها .

سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه .

سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها .

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه .

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه .





أسباب ارتفاع أسعار الدواجن





قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برفع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة الحالية، بعد تفاقم الخسائر لدي المربين مما أدي لإغلاق مجموعة كبيرة من المزارع.





وأشارت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك، أن أسعار اللحوم والدواجن ارتفعت حتى تكون عملية التربية مجزية للمربين.





وأكدت محرز أن الوزارة تحاول مساعدة المربين من خلال بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لمساعدة صغار المربين على تحسين إنتاجهم والتوسع في أعمالهم.