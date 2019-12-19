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حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الشرقية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:29 ص
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اللواء عاطف مهران - مدير أمن الشرقية
اللواء عاطف مهران - مدير أمن الشرقية
إسلام علي
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أجرى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والعميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، حركة تنقلات محدودة فى صفوف إدارة البحث الجنائي.

وتضمنت الحركة، تولى العقيد وليد عنتر، رئيسا لفرع الشرق، العقيد تامر أبوزيد، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات، المقدم شريف عبد العزيز، رئيسا لمباحث الآداب، المقدم أحمد شمس، رئيسا لمباحث مركز فاقوس، المقدم محمد هدهود، رئيسا لقسم الهجرة غير الشرعية، المقدم أحمد عبده فرج، لقسم المعلومات.

كما تضمنت الحركة، نقل النقيب رمزى أبوزيد، إلى معاون مباحث منيا القمح، النقيب أحمد يحي، إلي قسم الأسلحة غير المرخصة، النقيب عمر النجار من معاون مباحث بلبيس، لرئيس لقسم المساعدات الفنية.

النقيب أحمد فازى، إلى مباحث المرافق، والنقيب أشرف قاسم، معاون لمباحث مشتول السوق، النقيب محمد المهدى، معاون لمباحث قسم أول الزقازيق، النقيب محمد مرغني معاون أول العاشر من رمضان، النقيب مؤمن عبد السلام، معاون القنايات، النقيب سامح وحيد معاون مباحث بلبيس، النقيب أحمد حافظ، معاون صان الحجر، النقيب محمد محمود، معاون أبوكبير، النقيب سعيد الحمال معاون أول العاشر، النقيب منير قطب معاون الحسينية.

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الكلمات المفتاحية

مديرية امن الشرقية حركة تنقلات الشرقية

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