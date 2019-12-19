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يلا شووت MATCH DAY مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاتحاد والفيحاء الان

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر اليوم الاتحاد والفيحاء ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الفيحاء، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
ويسعى الاتحاد إلى تعويض الخيبات التي تعرض لها خلال الجولات الماضية، والتي كان آخرها سقوطه أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الحادية من الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء ويتواجد الفيحاء في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي:-

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء من المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الثانية والربع عصراً بتوقيت القاهرة، والثالثة والربع بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي:-

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة الفيحاء:-

من المتوقع أن يدفع هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد، بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه زياد الصحفي ومروان دا كوستا، سعود عبد الحميد وحمدان الشمراني، فيما سيضع كريم الأحمدي وخالد السميري والمالكي في وسط الميدان، وسيقود هجوم العميد فيتشيو وبيجوفيتش ورومارينهو.

حراسة المرمى: فواز القرني
خط الدفاع: حمدان الشمراني - مروان دا كوستا - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد
خط الوسط: خالد السميري - كريم الأحمدي - عبد الله المالكي
خط الهجوم: فيتشيو - رومارينهو - بيجوفيتش

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