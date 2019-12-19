من هو أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال السابق الذي توفي أمس

الدكتور أشرف محمود قدرى الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق كان قد شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وهو أستاذ المحاسبة المالية لكلية التجارة – جامعة القاهرة، وأستاذ زائر بقسم التمويل والاستثمار- جامعة مصر الدولية خلال الفترة من 2003-2007، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار فى درجة الماجستير الإدارة المهنية، كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى خلال الفترة من 2005-2010.









وساهم فى وضع العديد من القواعد الرقابية لأسواق المال؛ منها المشاركة فى تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب، سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين فى مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار، إضافة إلى رئاسة لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام 2008.





وساهم فى إعداد قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والمشاركة فى لجان تحريك الدعاوى الجنائية فى مجال سوق المال، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الخاصة بإصدارات الأوراق المالية، وتمثيل الهيئة فى لجان التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة ، كما شغل منصب المدير التنفيذى لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات منذ 2008بالهيئة.

وعُين بعد تركه رئاسة هيئة الرقابة المالية رئيسا لقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة.





كما شارك فى مجموعات العمل المشكلة من منظمة الايوسكو (المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال) الخاصة بكل من نشاط التوريق والسوق الأولى للسندات، وقواعد الإفصاح المالى للشركات المصدرة للأوراق المالية والشركات المقيدة فى أسواق الأوراق المالية.