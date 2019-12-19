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ترامب يتحدث عن استخدام أمريكا السلاح الأقوى في العالم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن بلاده تنتج أقوى سلاح في العالم.

 

وأضاف ترامب، خلال تجمع حاشد في ولاية ميشيغان، "ننتج أقوى سلاح في العالم. لا نريد حتى التحدث عن ذلك. لا نريد استخدامه. ونحن يمكننا أن نمتنع عن استخدامه والاكتفاء بمجرد امتلاكه".

 

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة "تبني غواصات لم يرها أحد من قبل" وهي ترفض طلبات الدول الأخرى لبيع مثل هذه الغواصات النووية.

 

وتحدث ترامب عن أحدث قاذفة مقاتلة تنتجها بلاده من طراز F-35 وعن الممثل الهوليودي توم كروز، الذي لعب الدور الرئيسي للطيار المقاتل في فيلم "توبغان".

 

وقال ترامب وسط قهقهة الجمهور وتعالي ضحكاته: "كنت في أحد الأماكن التي تعرض تلك المقاتلات. قابلت الطيارين هناك. وبصراحة، هم يبدون أفضل من توم كروز. فيلم جيد. شاب جيد، بالمناسبة: الوجوه متشابهة، ربما هم أفضل قليلا، أجسامهم أكبر وأقوى. يمكنهم القتال بالتأكيد".

 

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ترامب امريكا السلاح الأقوى في العالم استخدام أمريكا

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