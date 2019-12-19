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تقارير.. الكشف عن موقف لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني من أداء حكم الكلاسيكو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن موقف لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تجاه هيرنانديز هيرنانديز حكم مباراة الأمس والتي جمعت برشلونة بغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

وأثار الحكم هيرنانديز الكثير من علامات الاستفهام في مباراة الأمس بعدما رفض اللجواء إلى تقنية الفيديو المساعد الـVAR في لعبتين لصالح ريال مدريد بعد تدخل من لينجليت على فاران في منقطة جزاء برشلونة ولعبة أخرى أيضا بشد قميص المدافع الفرنسي.

وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن لجنة التحكيم راضية تمامًا عن الأداء الكبير الذي قدمه الحكم هيرنانديز هيرنانديز وتعتقد أن اللقطات التي يطالب فيها فريق ريال مدريد بـ ضربات جزاء غير واضحة كفاية ليتدخل الـVAR.

الصحيفة أشارت إلى أن لجنة الحكام وصفت أداء حكم مباراة الأمس بالكبير بعدما نجح في قيادة المباراة بطريقة جيدة للغاية.
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