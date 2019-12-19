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فيلم The Legend of Cocaine Island يشهد أول تعاون بين ويل فاريل ونتفليكس

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسلات والأفلام السينمائية عن مشروع جديد سيشهد التعاون الأول لها مع نجم الكوميدية الامريكية ويل فاريل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن نتفليكس ستنتج فيلم جديد باسم The Legend of Cocaine Island، سيجسد ويل دور البطولة به وسيساهم في انتاجه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الفيلم سيكون مستوحى من فيلم وثائقي سبق وأن طرحته نتفليكس يتحدث عن تجارة المخدرات بجزر الكاريبي.

وسيجسد ويل بالفيلم شخصية رجل يدعى "رودني هايدن"، يقوم بجمع فريق للبحث عن شحنة كوكايين تابعة له فقدت بمنطقة جزر الكاريبي وتقدر بـ 2 مليون دولار.

واختارت شبكة نتفليكس الكاتب "بيتر ستينفلد" ليتولى مهمة صياغة سيناريو الفيلم، والذي سيساهم في انتاجه شركة ويل فارلي للإنتاج السينمائي المعروفة باسم Permut Presentations.
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