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كيانو ريفز يظهر في اللقطات الرسمية الأولى من فيلمه الجديد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:09 ص
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أحمد جمال أحمد
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ظهر النجم الكبير كيانو ريفز، في اللقطات الرسمية الأولى من فيلمه المنتظر Bill & Ted Face The Music، بعد أن سمحت الشركة للمنتجة للفيلم بنشر صورة رسمية له عبر مجلة EW.

ونشرت صحيفة ديلي ميل هذه الصورة من الفيلم، الذي يعود به كيانو لدور تدل وجان، بعد مرور 18 عام منذ طرح الجزء الأول من الفيلم عام 1991، برفقة النجم أليكس وينتر الذي يجسد شخصية "بيل".

وكان قد ظهر النجم كيانو ريفز في الجزء الأول من فيلم Bill & Ted في بداية مسيرته بالعمل بالسينما عام 1991، ويطرح الجزء الثاني بشهر أغسطس من عام 2020 القادم.

وخلال الأيام الماضية وجد النجم كيانو ريفز في حالة تحدي مع النفس نادرة الحدوث بهوليوود، بعد أن تم تحديد أيام الطرح الرسمية لأفلامه الجديدة المنتظرة The Matrix 4 وJohn Wick 4.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المفارقة، حدثت بأن تم تحديد شركة ليونز جيت، المنتجة لفيلم John Wick 4 ليوم 21 مايو 2021، ليكون اليوم الرسمي لطرح الفيلم بصالات العرض السينمائية.

وهو اليوم نفسه الذي اختارته شركة "ورنور بروز" المنتجة لفيلم The Matrix 4، 21 مايو 2021 أيضا، لطرحه بصالات العرض.

جدير بالذكر أن النجم كيانو ريفز سبق أن اتفق مع شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate على إنتاج نسخة نسائية من فيلمه الناجح "جون ويك" الذي أنتج منه 3 أجزاء ناجحة حتى الآن.
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