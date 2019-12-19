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"سحب ورياح وقصف للطيران".. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كلينتون يسرى
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تقدم بوابة "الفجر" في إطار الحرص على اطلاع قرائها على كل الأحداث العاجلة والمهمة، أبرز 5 أخبار فاتت متابعينا وقرائنا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس 19/ 12/ 2019 وحتى الآن، وفيما يلي نبرز أبرز الأخبار التي حدثت.

"سحب ورياح".. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.

مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين في عملية طعن بأمريكا

كشفت سلطات ولاية أوريجن في شمال غرب الولايات المتحدة، أن مهاجما نفذ سلسلة من عمليات طعن وسرقة سيارات في مركز تسوق بضواحى بورتلاند وفي بلدة قريبة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص.

وقالت الشرطة في مدينة بيفرتون، إن شخصين تعرضا للطعن داخل أحد فروع بنك ويلز فارجو، فيما طعن رجل عند مدخل صالة رياضة ملاصقة للبنك ولكن تم اعتقال المهاجم.

قصف للطيران الإسرائيلي على غزة

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بخمسة صواريخ على الأقل أرضا زراعية شمال غرب مدينة غزة، وألحق دمارا وخرابا في المكان المستهدف.

وقد اشتعلت النيران في المكان، وتوجهت سيارات الإسعاف وطواقم الإطفاء إلى المنطقة المستهدفة وعملت على إطفاء النيران، ولم يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين حتى اللحظة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في عدد من مستوطنات منطقة "غلاف غزة"، قبل سماع دوي انفجارات ناتج عن إطلاق صواريخ منظومة ما تسمى ب "القبة الحديدية"

القبض على والدة الطلبة المنتحرة بالمطرية

تمكنت قوات الشرطة بقسم شرطة المطرية من القى القبض على والد الطالبة المنتحرة بطلق ناري، أمس الأربعاء، لحيازته سلاحا ناريا "طبنجة"، تبين أنها مسروقة إبان أحداث يناير، والذي استخدمته نجلته للتخلص من حياتها.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من أسرة طالبة تدعي "س.ن"، 16 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، مفاده مصرع نجلتهم أثناء لهوها بسلاح ناري، ملك والدها، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية مصابة بطلق ناري، أودى بحياتها.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة قامت بالانتحار بسبب خلافات أسرية.

وتحفظت قوات الأمن على والد الفتاة بفحص السلاح المستخدم في الواقعة تبين أنه مسروق إبان أحداث يناير.

التعادل السلبى يسيطر على مباراة برشلونة وريال مدريد

سيطر التعادل السلبى بدون أهداف على مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدورى الاسبانى الممتاز لكرة القدم التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو.

بتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة 35 فى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الاسبانى بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

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