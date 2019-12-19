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اليوم.. اجتماع طارئ للجامعة العربية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
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أحمد أبو الغيط - الأمين العام للجامعة
أحمد أبو الغيط - الأمين العام للجامعة
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يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة العراق.

يأتي ذلك لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل عبر فتح مكتب تجاري بالقدس.

وسيعقد هذا الاجتماع بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والذي يعقد في وقت تتعرض فيه مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، إلى هجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي.

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الكلمات المفتاحية

مصر فلسطين جامعة الدول الجامعة العربية اجتماع طارئ لجامعة الدول

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