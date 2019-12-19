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عاجل.. أول تحرك من ريال مدريد ضد حكم الكلاسيكو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:44 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خرج فريق نادي ريال مدريد عن ثوبه الأنيق مع التحكيم الإسباني ، ليشتكى الفريق الملكي ضد قرارات الحكم هيرنانديز هيرنانديز في الكلاسيكو، وعدم استخدام تقنية الفيديو الـVAR في لقطتين مثيرتين للجدل لصالح رافائيل فاران.

  

وسلط الموقع الرسمي لريال مدريد، تغاضي الحكم الإسباني عن ركلتي جزاء للفريق الملكي،  تدخل لينجليت بقوة على الفرنسي فاران ثم سحبه راكيتيش من قميصه بعد دقيقتين، وأوضح قائلًا: ‘‘لا الـVAR ولا الحكم شاهدا ركلتي الجزاء لصالح فاران‘‘.

 

وتجاهل الحكم الإسباني هيرنانديز هيرنانديز ركلتي جزاء للفرنسي فاران مدافع ريال مدريد في الشوط الأول، الأولى في الدقيقة 17، حيث تقدم المدريديستا لتسديد ركنية ثم تلقى ركلة في فخذه الأيمن من قبل لينجليت في منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يراها كما لم يراها الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا الذي كان يدير تقنية الفيديو VAR، وبعد دقيقتين، تعمد إيفان راكيتيش سحب فاران من قميصه ليسقط داخل المنطقة، لكن، ومن جديد، لم يرَ ذلك الحكم أو الـVAR، وتجاهلا تمامًا احتساب ركلة جزاء لصالح اللوس بلانكوس.


وقد انتهى لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد 0-0 على ملعب الكامب نو في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع العاشر بالليجا.


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