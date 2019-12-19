ابنة أسما شريف منير تستعد لكريسماس بهذة الصورة

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لأبنتها لارا وهي مرتديه ملابس "سانتا كلوز"، أحتفالا بالكريسماس، وتعلقت أسما علي الصوره قائله:" سانتا قادم".



وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها بكتابه تعليقات كالتالي:" بتجنن، يا روحي ما شاء الله، ربنا يباركلك فيها ويحفظها من كل شر يارب العالمين حببتي، جميله اوي، اللهم بارك ربنا يحفظها".





يذكر أن أسما نشرت، صورة تجمع ما بين زوجها محمود السكرى وابنتها، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



وعلقت على الصورة قائله:" ابو بنتى وصديقي محمود السكرى ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .





يذكر أن أسما شريف منير، قدمت برنامج "أنا وبنتى" مع والدها الفنان شريف منير، الذى عرض على قناهONE، وهذا البرنامج حقق نجاحاً كبيراً خاصة أنها أول تجربة لها فى تقديم البرامج.

