Advertisements
Advertisements
Advertisements

ابنة أسما شريف منير تستعد لكريسماس بهذة الصورة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:23 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements
شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لأبنتها لارا وهي مرتديه ملابس "سانتا كلوز"، أحتفالا بالكريسماس، وتعلقت أسما علي الصوره قائله:" سانتا قادم".

وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها بكتابه تعليقات كالتالي:" بتجنن، يا روحي ما شاء الله، ربنا يباركلك فيها ويحفظها من كل شر يارب العالمين حببتي، جميله اوي، اللهم بارك ربنا يحفظها".


يذكر أن أسما نشرت، صورة تجمع ما بين زوجها محمود السكرى وابنتها، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وعلقت على الصورة قائله:" ابو بنتى وصديقي محمود السكرى ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .


يذكر أن أسما شريف منير، قدمت برنامج "أنا وبنتى" مع والدها الفنان شريف منير، الذى عرض على قناهONE، وهذا البرنامج حقق نجاحاً كبيراً خاصة أنها أول تجربة لها فى تقديم البرامج.
ابنة أسما شريف منير تستعد لكريسماس بهذة الصورة
ابنة أسما شريف منير تستعد لكريسماس بهذة الصورة
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 12 ساعة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 13 ساعة

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 12 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 11 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

07:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status