حالة الطقس اليوم الخميس 19/12/2019 في محافظات مصر

ننشر لكم حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 19/12/2019 في محافظات مصر، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد حالة من الاستقرار والاعتدال في الجو، و يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة لطقس اليوم لن تشهد سوى ظاهرة الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على لطرق السريعة، ونصحت الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور تجنبا لارتكاب الحوادث.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.





بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 11 22





شبين الكوم 11 21





طنطا 11 21





دمنهور 11 20





الإسكندرية 11 21





بلطيم 11 20





مطروح 12 19





بورسعيد 14 21





دمياط 16 21





الزقازيق 12 21





الإسماعيلية 10 22





السويس 10 21





العريش 11 20





شرم الشيخ 16 24





الغردقة 14 25





مرسى علم 16 25





الفيوم 10 22





بني سويف 10 22





المنيا 09 22





أسيوط 08 21





سوهاج 09 22





قنا 09 24





الأقصر 09 25





أسوان 11 26