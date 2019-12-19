بجيب مفتوح من الساق.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها









وظهرت في الصورة وهي مُرتدية "تي شيرت" بأكمام طويلة باللون الأسود، وجيب باللون الأسود به فتحة من الساق، وتسريحة شعره ذيل حصان، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من مُتابعيها.



مشاركة مي سليم في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"



يشار إلى أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي يعرض حالياً، واستطاع أن يخطف قلوب الجمهور من أول حلقة عرضت على التليفزيون.



وتدور أحداثه"حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، من بطولة كوكبة من النجوم وهم"إياد نصار، وإنجى المقدم، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وآخرون، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.



"حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، إنتاج شركة "سينرجى".



تهتم الفنانه الشابة مي سليم، بمشاركة متابعيها ومحبيها بأحدث صور لها ومشاكل بيومياتها الخاصة والفنية، وشاركت مي جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة جديدة لها.