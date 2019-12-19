العثور على رضيع بأحد شوارع دمياط

عثر أهالي مدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط، صباح اليوم الخميس، على طفل رضيع ملقي في أحد شوارع القرية بجوار أحد المباني، حيث فوجئ الأهالي بصراخ طفل رضيع، فحاول التوصل إلي ذويه دون فائدة.





قام الأهالي بإخطار قوات الشرطة، لمعاينة موقع العثور على الطفل ومحاولة التوصل إلي ذويه، واستلام الطفل لتسليمه إلي مديرية التضامن الاجتماعي لإيداعه إحدى دور الرعاية.





كما تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، للبحث عن أسرته ومن قام بإلقائه في الشارع ولاذ بالفرار.