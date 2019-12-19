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ماذا يحدث لقلبك عند تناول الفلفل الحار؟.. طبيب يجيب (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قال أحمد عبدالعزيز، طبيب بشري، إن تناول الفلفل الحار له تأثير كبير على القلب وجسم الإنسان، موضحا أن أغلب البحوث التي تم إجراؤها تؤكد أنه يحمي من النوبات القلبية، ويحمي من سرطانات البروستاتا، والبنكرياس، وتقتل الخلايا السرطانية.

وأضاف "عبدالعزيز"، في مداخلة مع برنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن هذا يحدث عندما يتناول الإنسان وجبات حارة أربعة مرات في الأسبوع، ويعتبر من أفضل مضادات الالتهاب، كما أنه له نتائج جيدة في علاج الاتهابات.

أما بالنسبة للذين يشتكون من مشاكل في الهضم عند تناول الوجبات الحارة، فقد نصح بتناول الفلفل الحار بطريقة معتدلة، مشيرا إلى أنه له نتائج جيدة في علاج قرحة المعدة، كما أنه يخفف من آلام أعراض نزلات البرد.

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