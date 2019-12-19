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موعد مباراة الهلال ومونتيري السبت 19-12-2019 كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب خليفة الدولي مباراة قوية تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره مونتيري المكسيسكي، مساء يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وكان فريق الهلال على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يسقط أمام فريق فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وعلى الجانب الأخر ضرب مونتيري موعدا مع الهلال بعدما تلقى هزيمة من فريق ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في الدور قبل النهائي للبطولة.

موعد مباراة الهلال ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:-

من المقرر أن يقام اللقاء، يوم السبت في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

ويعد الهلال على موعد مع كتابة إنجاز جديد للكرة السعودية، لأنه في حالة فوزه على مونتيري سيصبح أول ناد سعودي يحصد المركز الثالث ببطولة مونديال الأندية.

يذكر أن الهلال يشارك في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.
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