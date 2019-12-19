أحمد العوضي يجسد عشماوي في "الاختيار" أمام "كرارة

يجسد العوضي شخصية الإرهابي "هشام عشماوي".



وعلى الجانب الآخر قام "العوضي" بنشر صورة لة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكان يرتدي تيشرت أبيض وبنطلون أسود، وهو في كرافان التصوير.



وعلق "العوضي" على الصورة قائلأ: "الإختيار" ٢٠٢٠ إن شاءالله،





يشار إلى، الفنان أمير كرارة يجسد شخصية الشهيد والعقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء تصديه للعناصر الإرهابية، ويُجسد الفنان أحمد العوضي دور الإرهابي هشام عشماوي، الذي استطاعت القوات المصرية القبض عليه بعد هروبه خارج البلاد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وبطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ومن إخراج بيتر ميمي.



جدير بالذكر أنَّ ، الفنان أحمد العوضى شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى "لآخر نفس"، "كلبش٣"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.



بدأ الفنان أحمد العوضي في تصوير دوره في مسلسل "الإختيار"، مع الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية الشهيد المنسي، بينما