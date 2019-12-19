Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي قبل إصابته؟

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:55 ص
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علاء خليف
Advertisements
تسبب رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون المُعار للنادي الأهلي في صدمة قوية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، وذلك بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء الماضي، مما سيبعده عن مباريات الفريق القادمة.

مدة غياب رمضان صبحي عن الملاعب:

وكشف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بـ تمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج لمدة 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات مرة أخري، ويغيب "رمضان" عن عدد من المباريات الهامة للأهلي في الفترة القادمة أبرزها:

- 19 ديسمبر.. الإسماعيلي × الأهلي
- 23 ديسمبر.. الأهلي × الاتحاد السكندري
- 28 ديسمبر.. الأهلي × بلاتينيوم ستارز
- 1 يناير .. الأهلي × مصر المقاصة
- 5 يناير.. الأهلي × إف سي مصر
- 15 يناير.. الأهلي × طنطا
- 19 يناير.. الأهلي × المقاولون العرب
- 27 يناير.. الأهلي × إنبي

ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي بالموسم الحالي:

خاض رمضان مع الأهلي 6 مباريات في الدوري الممتاز بالموسم الحالي بواقع 437 دقيقة لعب فعلية، نجح في إحراز 4 أهداف في شباك سموحة والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة، كما صنع هدفًا وحيدًا، ولم يحصل على أي بطاقات صفراء أو حمراء خلال مبارياته بالبطولة المحلية.

كما شارك اللاعب في 4 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بواقع 326 دقيقة لعب، ونجح في إحراز هدف وحيد في شباك فريق الهلال السوداني في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

بديل "رمضان" في الأهلي بعد إصابته:

قرر السويسري رينيه فايلر الاعتماد على الانجولي جيرالدو دا كوستا في مركز الجناح الأيسر خلال المباريات القادمة للأهلي، بداية من مباراة الإسماعيلي اليوم الخميس، وذلك لتعويض غياب "رمضان" في الفترة المقبلة، ويسعي الجهاز الفني لتجهيز "جيرالدو" نفسيًا وبدنيا للمشاركة بشكل اساسي مع الفريق.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 سنوات ونصف خلال الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن لا يستطيع اللاعب المشاركة في المباريات حتي يتم قيده في قائمة الفريق بشكل رسمي بداية من يناير المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كهربا ورمضان صبحي رمضان صبحي بديل رمضان الاهلي

أخبار تهمك

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 12 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 13 ساعة

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ ساعتين

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 11 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أرقام مرعبة لـ"رينيه فاير" مع الأهلي قبل مواجهة أسوان

بالأرقام.. ماذا قدم لاعبو الأهلي مع "فايلر" في 6 مباريات؟

انضمام كهربا للأهلي يزلزل عرش النجوم الثلاثة

أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

عاجل - خبر صادم في الأهلي بشأن إصابة رمضان صبحي

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

07:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status