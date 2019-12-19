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الأهلي والإسماعيلي.. القاسم المشترك في أمتع مواسم الكرة المصرية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:47 ص
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الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي
عبدالقادر عرابي
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يحتضن استاد نادي حرس الحدود بضاحية المكس بالأسكندرية، مواجهة الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز، بين فريقي الأهلي والإسماعيلي.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في استمرار سلسلة الإنتصارات المتتالية منذ بداية الموسم، وتعزيز صدارة المارد الأحمر في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ودائماً ما تشهد لقاءات الأهلي والإسماعيلي متعة كبيرة بين الفريقين، بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري، أو الحالة الفنية للفريقين، فهي تعد القمة الثانية للكرة المصرية، بعد قمة الأهلي والزمالك.

ويزخر سجل الفريقين بالعديد من المباريات القوية، ودائماً ما يكونا فرسي رهان الدوري في أكثر مواسم الدوري الممتاز إثارة وندية، يكفي أنهما طرفي أفضل مباراة في تاريخ الكرة المصرية وهي مباراة الدور الثاني من موسم 2001/2002 التي انتهت بنتيجة 4-4.

ودائما ما تكون المباريات الفاصلة في تحديد بطل الدوري بين القلعة الحمراء والدراويش، ويلقي لكم لفجر الرياضي الضوء على تلك المباريات من خلال التقرير التالي.

دوري 1990/1991

كانت أول بطولة بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 1990 في إيطاليا، وكانت المنافسة رباعية خلال هذا الموسم بين فرق الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة، أنهى الأهلي والإسماعيلي الدوري برصيد 51 نقطة في المركزين الأول والثاني، فيما جاء الزمالك ثالثاً برصيد 50 نقطة، وغزل المحلة في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

أقيمت مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري في يوم 31 يوليو 1990 بملعب غزل المحلة بين الأهلي والإسماعيلي، وإنتهت بهدفين نظيفين للدراويش عن طريق عاطف عبدالعزيز من ركلة جزاء والنجم بشير عبدالصمد.

دوري 1993/1994

كانت المنافسة ثلاثية بين الأهلي والزملك والإسماعيلي،وأنهى الأهلي والإسماعيلي البطولة في الصدارة برصيد 39 نقطة، مقابل 35 للأبيض.

أقيمت مباراة فاصلة للمرة الثانية في تاريخ الكرة المصرية بين الأهلي والإسماعيلي أيضاً، لكن هذه المرة استضافها استاد الأسكندرية.

ضرب الإهلي بقوة بعد تسجيله رباعية، كان للنجم محمدرمضان نصيب الأسد منها بتسجيله ثلاثية، وهدف من نصيب أيمن شوقي، وبعد تراخي شديد من لاعبي الأهلي سجل الدراويش ثلاثية في أقل من 20 دقيقة بواسطة عماد سليمان وأحمد رزق ومحمد فكري الصغير، لتنتهي المباراة 4/3 لصالح الأهلي، بعد أن كاد يحدث ما لا يحمد عقباه.

دوري 2008/2009

كان يمكن أي يكون لقباً سهلاً للأهلي، لكن خسارة بعض المباريات السهلة لعل أشهرها إتحاد الشرطة الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، سمحت للإسماعيلي بالإقتراب أكثر من الأهلي خلال الدور الثاني، ليلجأ الفريقان للمباراة الفاصلة بعد أن جمع كل منهما 63 نقطة.

أقيمت المباراة يوم 24 مايو 2009 باستاد المكس بالأسكندرية، وفاز الأهلي بهدف نظيف سجله النجم الأنجولي الشهير فلافيو برأسية قوية.

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كوورة اون لاين الكرة المصرية الاهلي الاسماعيليلي

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