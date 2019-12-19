"انتحار سياسي".. أول تعليق من ترامب على إحالته للمحاكمة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار مجلس النواب الأمريكي، بإحالته للمحاكمة، واصفا ذلك بأنه "غير دستوري، وانتحار سياسي".





وقال "ترامب"، إن الديمقراطيين في المجلس النواب يحاولون إبطال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددًا على أن عملية المحاكمة البرلمانية غير دستورية وما يجري هو انتحار سياسي.





أحال مجلس النواب الأمريكي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بعد التصويت بالأغلبية على إدانته بتهمة سوء استغلال سلطاته.





وقرر المجلس بأغلبية 230 صوتًا، مقابل 197 رفضوا، إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.



