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"انتحار سياسي".. أول تعليق من ترامب على إحالته للمحاكمة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار مجلس النواب الأمريكي، بإحالته للمحاكمة، واصفا ذلك بأنه "غير دستوري، وانتحار سياسي".

وقال "ترامب"، إن الديمقراطيين في المجلس النواب يحاولون إبطال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددًا على أن عملية المحاكمة البرلمانية غير دستورية وما يجري هو انتحار سياسي.

أحال مجلس النواب الأمريكي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بعد التصويت بالأغلبية على إدانته بتهمة سوء استغلال سلطاته.

وقرر المجلس بأغلبية 230 صوتًا، مقابل 197 رفضوا، إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قرر المجلس إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس، بأغلبية 229 صوتًا، ورفض 198 صوت، ومن المقرر محاكمة ترامب الشهر المقبل أمام مجلس الشيوخ.
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