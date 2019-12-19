مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 19 12 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 16 12 2019، أبرزها مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك في الدوري المصري، وكريستال بالاس ضد برايتون، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة التاسعة"

الإسماعيلي x الأهلي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ12"

الفيحاء x الاتحاد، تقام المباراة في تمام الثانية والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.



أبها x الشباب، تقام المباراة في تمام الثالثة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.



العدالة x النصر، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.



أهلي جدة x ضمك، تقام المباراة في تمام السابعة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري االإماراتي "الجولة العاشرة"

العين x الظفرة، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.