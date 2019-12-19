نجلاء بدر تحتفل بعيد ميلاد نيللي كريم

حرصت الفنانة نجلاء بدر، على تهنئة النجمة نيللي كريم، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الموافق 19 ديسمبر.





ونشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة ل الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلقت على الصورة قائلة "عيد ميلاد سعيد يا جميل".







هي ممثله مصريز، ولدت فى ال 18 من ديسمبر 1974 فى الإسكندرية، واسمها الحقيقي هو نيللى محمد السيد عطا الله، نشأت في عائلة تتكون من والدها وهو مصرى الجنسية وأمها وهي روسية.



تخرجت فى معهد الباليه بأكاديمية الفنون ثم أخذت الدراسات العليا، وبدات كراقصة باليه بالاوبرا عام 1991.