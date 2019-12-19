مجلس النواب الأمريكي يحيل ترامب للمحاكمة.. تعرف على التفاصيل

أحال مجلس النواب الأمريكي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بعد التصويت بالأغلبية على إدانته بتهمة سوء استغلال سلطاته.





وقرر المجلس بأغلبية 230 صوتًا، مقابل 197 رفضوا، إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.



