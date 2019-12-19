آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

انتهت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين نادي برشلونة ضد نادي ريال مدريد بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كامب نو.





ملخص مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة





وكانت المباراة هجومية بشكل قوي بين الفريقين ولكن كانت السيطرة الأكبر بشكل واضح لنادي ريال مدريد وظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض ولكن دون تسجيل أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.





راموس يخوض مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة مصابا





وكشفت صحفية "آس" الإسبانية عن مفاجأة لجماهير نادي ريال مدريد وهي قيام سيرجيو راموس قائد الفريق بخوض لقاء الكلاسيكو ضد نادي برشلونة وهو مصابا.





وأكدت الصحيفة أن راموس تعرض إلى إلتواء في الكاحل في بداية مباراة الكلاسيكو ولكنه ظل مصرا على استكمال المباراة على الرغم من ذلك.





ترتيب ريال مدريد وبرشلونة عقب مباراة اليوم





وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي برشلونة إلى 36 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن.





بينما يأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 36 نقطة أيضا من أصل 17 مباراة خاضها الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.





موعد مباراة ريال مدريد المقبلة





ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي أتلتيك بلباو الإسباني يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



