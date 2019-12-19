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بعد هدفه الخيالي.. بالارقام ماذا قدم كريستيانو رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس ؟

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
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رونالدو
رونالدو
أحمد عصام
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نجح فريق يوفنتوس في تحقيق فوزا صعبا على فريق سامبدوريا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الايطالي.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا :-

وسجل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا هدف فريق يوفنتوس الاول في الدقيقة 19 من بداية اللقاء، وتعادل كابراري هدف فريق سامبدوريا الوحيد في المباراة بالدقيقة 35 من الشوط الأول، واحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز لفريقه يوفنتوس في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وجاء هدف رونالدو الثاني بشباك فريق سامبدوريا عن طريق رأسية رائعة قبل نهاية الشوط، وعاد كريستيانو لمستوياته المعهودة في المباريات الأخيرة مع السيدة العجوز بعد البداية السيئة له هذا الموسم.

ارقام كريستيانو رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس :-

ونجح اللاعب البرتغالي في تسجيل 10 أهداف هذا الموسم مع فريق يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي، بينما صنع هدفا وحيدا لزملائه في الفريق، واحرز رونالدو هدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حتى الآن وجاءت الأهداف في دور المجموعات.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي :-

ويحتل رونالدو المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي وبفارق 7 أهداف عن متصدر جدول الترتيب تشيرو ايموبيلي لاعب فريق لاتسيو والذي سجل هذا الموسم 17 هدف حتى الآن في الكالتشيو.

جدول ترتيب الدوري الايطالي :-

ويحل فريق يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة والذي سوف يواجه فريق جنوى في إطار منافسات تلك الجولة أيضاً الذي لعب خلالها يوفنتوس ضد سامبدوريا.

وسوف يضرب فريق يوفنتوس موعدا متوازنا في دور الثمن نهائي بدوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يواجه فريق أولمبيك ليون الفرنسي بعدما أجريت القرعة يوم الاثنين الماضي لهذا الدور من البطولة الأوروبية، بينما سيلتقي فريق كريستيانو رونالدو القديم ريال مدريد مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.
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