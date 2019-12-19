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الجيش السوداني يوجه نداء عاجل للمواطنين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
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الجيش السوداني
الجيش السوداني
الفجر
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وجه الجيش السوداني، نداء للمواطنين، بالابتعاد عن الأماكن العسكرية، أثناء احتفالاتهم بمرور عام على بدء الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وطالب الجيش السوداني، على لسان متحدثه، عامر محمد أحمد، المواطنين اليوم الخميس، بالابتعاد عن المواقع العسكرية في كل الولايات، مشددا على أن القوات المسلحة مطالبة بالحفاظ على مكتسبات الثورة.

وشدد المتحدث على أنه سيتم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما قدم "أحمد"، التهنئة إلى جميع السودانيين بحلول عيد الاستقلال الموافق 19 ديسمبر، وقدم التهنئة أيضا للطوائف المسيحية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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