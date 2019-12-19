شاهد.. بيتر ميمي يبرئ نفسه من سرقة أفيش مسلسل "تحت الارض"

قائلا" مسلسل تحت الارض أولًا ديي صورة فوتوشوب و ثانيًا المسلسل ده إنتاج ٢٠١٣ و چون ويك أول جزء ٢٠١٤".







وأضاف "ميمي" "ثالثا المسلسل إخراج أستاذ حاتم علي اللي أخرج مسلسل الملك فاروق، اللى غير شكل الدراما العربية، إيه يا رجالة الفضا اللى انتو فيه ده؟!!".







بيتر ميمي، يعتبر من أكثر المخرجين التي قدمت أعمال مع الفنان امير كرارة، أبرزهم مسلسل" كلبش بكل أجزئة، وفيلم حرب كرموز وأيضا كازابلانكا، ودائما أعمالهم تحقق نجاح كبير.



يشار إلي أن مسلسل "تحت الأرض" تم عرضه في عام 2013 وحقق نجاح كبير.



انتشار شائعات عن سرقة أفيش مسلسل "تحت الأرض" للفنان أمير كرارة، الذي تم عرضه في دارما رمضان 2013، واتهم البعض بأن من قام بذلك المخرج بيتر ميمي، لذلك خرج لينفي كل تم نشره عبر السوشيال ميديا.ونشر المخرج بيتر ميمي، صورة أفيش مسلسل "تحت الأرض" للفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"