"اللي عنده ضحكة زي دي".. الفجر الفني يرصد صور نرمين الفقي في أحدث ظهور لها (صور)

رصدت عدسات "الفجر الفني" مجموعة صورة للفنانة نرمين الفقي، أثناء حضورها حفل "انترناشونال فاشون أورد" في الموسم السادس له في احدى فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت نرمين الفقي مرتدية بلوزة سوداء شفافة ونسقت معه بنطلون نبيتي وتركت شعرها منسدلًا ووضعت مكياج هادئ مما أظهر جمالها.





و قدما الحفل الاعلاميتان رشا سليمان، وإيمان حمداوي، وذلك بحضور كل من ورانيا منصور، ومنة جلال، وأمل رزق، وعبير منير، ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.





غناء ساندي

أحيت المطربة الشابة ساندي، منذ قليل حفل مهرجان إنترناشونال فاشون بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث أطربت جمهورها بأغنية "الحلم" التي لاقت تفاعلًا كبيرا بين الحضور.

ونسقت "ساندي" ظهورها أسود من أعلى، وذهبي ومن أسفل مما جعل شكلها مختلف، وتركت شعرها منسدلًا واعتمدت على ميك اب خفيف مما أظهر براءتها.





ملك قورة بفستان زفاف

وظهرت "قورة" بفستان زفاف "أوف ويت" منقوش، وتركت شعرها منسدلًا مما أظهر جمالها، واعتمدت كالعادة على الميك اب الهادئ مما أظهر جمالها وارتدت عقد تناسق مع الفستان.