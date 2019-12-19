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حادث تصادم في سوهاج ووقوع مصابين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:22 ص
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بوابة الفجر
أبورية حسين
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لقيت ربة منزل ونجلتها مصرعهما، فيما أصيب شخصين اَخرين بجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة "ميكروباص بـ"توك توك"، على الطريق الزراعي الغربي، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم محددة "ميكروباص قيادة وليد ا ع م 24 عامًا"، سائق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتوك توك قيادة "كرم م ع"، 40 عامًا، عامل، ويقيم بناحية.

أسفر الحادث عن وفاة كلًا من: "رشاد ش ب"، 32 عامًا، ربة منزل، ونجلتها "مهرائيل ع خ ف"،  وإصابة كلًا من: قائد "التوك توك " بكدمات متفرقة بالجسم، و"عبد المؤمن خ ف"، 30 عامًا، عامل شقيق زوج المتوفاة الأولى، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

وأقر المصابان بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
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سوهاج حوادث سوهاج حادث تصادم الطريق الزراعي

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