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ريال مدريد يفتقد نجمه ضد أتليتك بلباو في الليجا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:05 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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يفتقد فريق ريال مدريد نجمه البرازيلي كاسيميرو في المباراة المقبلة ضد فريق أتليتكو بلباو بسبب الإيقاف في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وحصل اللاعب البرازيلي كاسيميرو على بطاقة صفراء في الدقيقة 65 من الشوط الثاني بعد تدخل قوي على الأوروجوياني لويس سواريز خلال مباراة برشلونة والتي أقيمت أمس على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الليجا، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو هي الأخيرة للفريق الأبيض في عام 2019، وحصل كاسيميرو على جائزة رجل المباراة خلال مبارة برشلونة حيث قدم البرازيلي مستويات مميزة على ملعب الكامب نو.

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 36 نقطة وذلك بفارق الأهداف فقط عن فريق برشلونة صاحب الصدارة.

وتعادل الفريق الأبيض للمباراة الثانية على التوالي بعدما كان قد تعادل مع فريق فالنسيا بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا.
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