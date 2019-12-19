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بعد أنباء انفصالها.. أصالة تفاجئ الجميع وتستفز طارق العريان بـ هذه الطريقة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:25 ص
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أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان
أماني سلام
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بعد خلافات طويلة نشبت بين النجمة السورية أصالة، والنجمة أنغام، التي كانت تجمعهم علاقة صداقة قوية، قبل زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، أصبحت أصالة دائما تهاجم أنغام في كل لقاء تلفزيونى لها.




وبعد أنتشار أنباء عن أنفصال أصالة والمخرج طارق العريان، فاجأت الأولى الجمهور بغناء أغنية "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، مما جعل الجمهور يتوقع بإن أصالة تبادر بصلح صديقتها أنغام، وتستفز زوجها طارق العريان، بعد الأنفصال.



أصالة تفاجأ الجمهور وتغني حالة خاصة لـ"أنغام" 


وجاءت تساؤلات من الجمهور هل انتقام أصالة من طارق العريان، بعد خيانته لها، حيث ظهرت اخبار بإن أسباب أنفصال أصالة وطارق العريان، هو الخيانة مع فنانة شابة شهيرة، رغم عدم نفي أو تأكيد انفصالها عن المخرج طارق العريان، لذلك ينتظر الجمهور الصلح بين أصالة وأنغام،

وكانت كشفت الفنانة سميرة سعيد، في حوار لها بأنها ستتدخل لحل الخلافات بين أصالة وأنغام، إلي أن الأثنين نفوا عدم صالحهم من جديد، وخصوصا بعدما قامت أصالة بعمل بلوك ل أنغام، بعد زواجها من أحمد إبراهيم.
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