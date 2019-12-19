نادية الجندي ونبيلة عبيد في رمضان ٢٠٢٠بـ "نساء من ذهب"

تتعاون الفنانة نادية الجندي، مع الفنانة نبيلة عبيد، ليتنافسوا في السباق الرمضاني القادم بمسلسل يحمل اسم مبدئي "نساء من ذهب"، ومن المقرر عرضه على إحدي القنوات العربية.



ويشار إلى أن العمل مأخوذ من "فورمات" أمريكي كوميدي أنتجته شركة ديزني الشهيرة، ويعتمد المسلسل على ٤ بطلات رئيسيات هم نادية الجندي، نبيلة عبيد، هالة فاخر، على أن يتم التعاقد مع البطلة الرابعة خلال الأيام القادمة.



وتأتي فكرة التعاون مع النجمتان نادية الجندي، ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد رغبة من القناة العربية المتعاقدة على طرحه فى رمضان القادم، والعمل من إخراج وائل إحسان.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندى فى الدراما مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان وبهذا العمل تعود نادية الجندي إلى الدراما بعد غياب ٤ سنوات، أما نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، كما أنها ظهرت كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم.