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الغيطي يفاجئ ابنة الفنانة انتصار: "ماما معندهاش مانع تتباسي"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
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نجلة الفنانة انتصار
نجلة الفنانة انتصار
الفجر
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وجه الإعلامي محمد الغيطي، سؤالا لـ "شاهيستا"، ابنة الفنانة انتصار، وقال لها: "ماما معندهاش مانع تعملي أعمال فنية وتتباسي فيها، إية رأيك لو اتعرض عليكي أعمال فيها بوس تقبلي؟"

من جانبها، ردت نجلة الفنانة انتصار، أثناء استضافتها في برنامج "كلام الغيطي"، الذي يقدمه محمد الغيطي، على قناة الحدث اليوم الفضائية، وقالت إنها سعيدة بالحرية التي تعطيها لها والدتها، ولكنها لا تفكر في مثل هذه الأمور حاليا، وربما تقرر ذلك عندما تكبر.

كما وجه "الغيطي" لها سؤالا آخر بشأن أعمال الإغراء التي تقوم بها والدتها، ورأيها فيها، لترد بأنها لم تشاهد لوالدتها مثل هذه المشاهد على الإطلاق.

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الكلمات المفتاحية

الفنانة انتصار الغيطي ابنة انتصار

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