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"ده طلع بيطير".. تعليق ساخر من هنيدي على هدف رونالدو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:11 ص
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محمد هنيدي
محمد هنيدي
شيماء يونس
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علق الفنان محمد هنيدي،  من خلال تغريدة علي صفحته الشخصية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك على هدف النجم العالمي رونالدو، قائلًا: "دا طلع بيطير". 

وذلك بعدما أحرز النجم الإيطالى كريستيانو رونالدو، من تسجيل هدف بضربة رأسية، وصفها المحللون بالإعجازية، وحققت فوز ثمين ليتغلب فريقه على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف.

ويذكر أن محمد هنيدي، تعاقد على بطولة فيلم جديد "أب للإيجار"، والذي من المقرر عرضه في ٢٠٢٠ مع المخرج أحمد عبد الباسط، حيث تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين أب وبنته، فتقرر الأبنة عرض والدها للبيع بشكل كوميدي.
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الكلمات المفتاحية

محمد هنيدي كرستيانو

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