"ده طلع بيطير".. تعليق ساخر من هنيدي على هدف رونالدو

علق الفنان محمد هنيدي، من خلال تغريدة علي صفحته الشخصية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك على هدف النجم العالمي رونالدو، قائلًا: "دا طلع بيطير".





وذلك بعدما أحرز النجم الإيطالى كريستيانو رونالدو، من تسجيل هدف بضربة رأسية، وصفها المحللون بالإعجازية، وحققت فوز ثمين ليتغلب فريقه على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف.



