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محمد صلاح يخطف الأضواء أمام مونتيري ويستعد لقيادة ليفربول للتتويج باللقب الثالث فى 2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
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استطاع محمد صلاح خطف الأضواء خلال مشاركته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية، بعد اللعب أمام مونتيري المكسيكي امس الأربعاء ضمن مباريات نصف نهائي البطولة والتى ستنتهي يوم السبت المقبل بمواجهة قوية تجمع بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

وشارك محمد صلاح أساسيا أمام فريق مونتيري المكسيكي ولعب ال 90 دقيقة كاملة بعدما أبقي عليه المدرب يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي بعدما كانت النتيجة مقلقة بالنسبة لبطل إوروبا والتى ظلت تعادل إيجابي بهدف لكل فريق حتي الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع حين سجل المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف الريدز الثانى وهدف الفوز بالمباراة التى انتهت بهدفين لهدف.

وإستطاع محمد صناعة الهدف الأول لفريق ليفربول فى الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول لزميله النجم الغيني نابي كيتا، وحصل صلاح على جائزة رجل المباراة بعدما ساهم أيضا فى الهدف الثانى بعدما مرر الكرة لزميله إلكسندر أرنولد الذى أرسلها عرضية لروبيرتو فيرمينو.

ويسعي محمد صلاح للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية هكا العام رفقة ليفربول الإنجليزي ليصل للقب الثالث هذا العام بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، من أجل أن ينافس على جائزة افضل لاعب فى إفريقيا للعام الثالث على التوالي بعدما فاز بها أعوام 2017 و2018.

وسيواجه ليفربول الإنجليزي نظيره فلامنجو البرازيلي يوم السبت القادم فى نهائي كأس العالم للأندية فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، بعدما أقصي فريق فلامنجو نظيره الهلال السعودي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

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