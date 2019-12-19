شاومينج في مرحلة الجرافيك.. تعرف على التفاصيل

صرح المخرج شادي أبو شادي، مخرج فيلم شاومينج، بان الفيلم حاليًا في مرحلة الجرافيك حيث أستخدم لاول مرة الهولوجرام في فيلم سينمائي مصري مستعينًا بفريق عمل متخصص في هذا المجال.



من ناحية أخرى شارك الفنان توني ماهر، مؤخرا أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر الفنان الشاب، صورة بوستر فيلمه الجديد "شاومينج"، على حسابه الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة.



وعلق "ماهر"، على الصورة ""شاومينج راجع تانى قريبا 2020"، ونال العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



فيلم "شاومينج"



شارك ماهر تونى، فى بطولة فيلم"شاومينج"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، نشوى مصطفى، سامى مغاورى، حامد الشراب، طاهر ابو ليلة، محمود فارس، محمد حسني، سعاد القاضى، تأليف أشرف حسنى، إخراج شادى أبو شادى .



يذكر أن آخر أعمال الفنان تونى ماهر، شارك في بطولة فيلم"شريط6"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، خالد أنور، خالد الصاوى، أحمد خالد صالح،نانسى صلاح،محمد على رزق، وائل عبد العزيز، عمرو وهبه، ياسر الطوبجى، وفاء عامر كضيفة شر