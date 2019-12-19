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قرار هام لزوجة تامر حسني بسمة بوسيل في نهاية 2019 لهذا السبب
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
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شيماء يونس
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عبرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيدوهات "أنستجرام"، وبالتحديد عبر خاصية "الستوري"، عن طريقتها الخاصة للتعامل مع الشخصيات السلبية في نهاية عام ٢٠١٩.
ووضحت "بوسيل" بطريقتها، كيفية التعامل مع الشخصيات السلبية وأيضا الناس اللي بوشين، حيث كتبت تعليقا: " في نهاية كل سنة بفلتر حاجة في حياتي وبراجع حساباتي، وبشوف الحاجات الأساسية اللي المفروض أحافظ عليها، والحاجات التافهه ال أنا لازم استغني عنها، السنة دي قررت استغني عن الناس السلبية وال بوشين".
وشاركت بسمة جمهورها على خاصية "الستوري" في "أنستجرام"، بمقطع فيديو مضحك لزوجها تامر حسني في فيلم عمرو وسلمى حيث يقول في المشهد:" الخاين ملوش مكان بينا"
ويذكر أن الفنان تامر حسني، دخل موسوعة جينس ريكورد للأرقام القياسية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، وذلك بعد كسره الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين، وأدى ذلك إلى بكاء الفنانة بسمة بعد أعلان دخولة الموسوعة وسماع كلماته المؤثرة.
ووضحت "بوسيل" بطريقتها، كيفية التعامل مع الشخصيات السلبية وأيضا الناس اللي بوشين، حيث كتبت تعليقا: " في نهاية كل سنة بفلتر حاجة في حياتي وبراجع حساباتي، وبشوف الحاجات الأساسية اللي المفروض أحافظ عليها، والحاجات التافهه ال أنا لازم استغني عنها، السنة دي قررت استغني عن الناس السلبية وال بوشين".
وشاركت بسمة جمهورها على خاصية "الستوري" في "أنستجرام"، بمقطع فيديو مضحك لزوجها تامر حسني في فيلم عمرو وسلمى حيث يقول في المشهد:" الخاين ملوش مكان بينا"
ويذكر أن الفنان تامر حسني، دخل موسوعة جينس ريكورد للأرقام القياسية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، وذلك بعد كسره الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين، وأدى ذلك إلى بكاء الفنانة بسمة بعد أعلان دخولة الموسوعة وسماع كلماته المؤثرة.
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