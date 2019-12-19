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شاهد.. نرمين الفقي في أحدث إطلالتها الجديدة عبر" إنستجرام"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:24 ص
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نرمين الفقي
نرمين الفقي
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة نرمين الفقي، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشرت نرمين، مجموعة صور بإطلالة جديدة لها أثناء حضورها فعاليات النسخة السادسة من انترناشيونال فاشون اورد، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .


ظهرت " الفقي"، مرتديا بلوزة أسود، ذات أكمام طويلة شفافة، وبنطلون نبيتى فاتح من القماش القطيفة، وانتعلت حذاء أسود، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط يتناسب معاها.

مسلسل"نصيبي وقسمتك3":

شاركت الفنانة نرمين الفقي،فى بطولة هذا المسلسل وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج .

يذكر أن مؤخرا شاركت الفنانة نرمين الفقي فى بطولة مسلسل"ابو العروسة ٢"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،سيد رجب، سوسن بدر،ولاء الشريف، محمود حجازى، مدحت صالح، تأليف هانى كمال، اخراج كمال منصور .
شاهد.. نرمين الفقي في أحدث إطلالتها الجديدة عبر" إنستجرام"
شاهد.. نرمين الفقي في أحدث إطلالتها الجديدة عبر" إنستجرام"
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نرمين الفقي

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