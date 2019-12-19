موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الخميس 19-12-2019 الدوري المصري

يستعد ملعب المكس بالإسكندرية، لاستضافة مباراة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة التاسة من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.





ويحل الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ضيفًا ثقيلًا على قلعة الدراويش، بحثًا الفوز ومواصلة النتائج المميزة، تحت قيادة فايلر، والذي لم يتلق أي هزيمة محلية حتى الآن.





موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري العام





وتُقام مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





وتذُاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية المختلفة.





ويدخل النادي الأهلي، محتلًا المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات متتالية، بينما يحل الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة والهزيمة في مواجهتين.



