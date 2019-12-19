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رأس الخنزير شاهداً على آخر كلاسيكو إنتتهى بالتعادل السلبي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:25 ص
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
عبدالقادر عرابي
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انتهت اليوم الأربعاء، أحداث المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة، بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في كلاسيكو الأرض الذي شهده ملعب كامب نو بمدينة برشلونة.

وبقى الحال كما هو عليه على صعيد صراع الصدارة بين القطبين، ليرتفع رصيد كل منهما للنقطة 36، وإن كان برشلونة يتفوق بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني

وتعد نتيجة التعادل السلبي غريبة إلى حد ما في مواجهات الفريقين، التي دائماً ما تشهد إثارة وتنافس محتدم يوج بالأهداف الجميلة من الطرفين، حتى في حالة التعادل.

ويعود آخر تعادل سلبي بين العملاقين، لنحو 17 عاماً مضت، وتحديدا يوم 23 نوفمبر عام 2002 في ملعب كامب نو، ويأخذكم موقع الفجر الرياضي لبعض التفاصيل الخاصة بتلك المباراة.

أقيمت المباراة في الجولة 11 من الدوري الإسباني موسم 2002/ 2003 بملعب كامب نو في مدينة برشلونة وتحديداً يوم 23 نوفمبر ، وكانت مباراة الدور الأول في هذا الموسم، الذي شهد تتويج الريال بلقب الليجا في آخر مبارايات الموسم، بعد أن تصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب الليجا معظم فترات الموسم.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في هذه المباراة

دخل المدرب الإسباني فيسينتي ديل بوسكي مدرب ريال مدريد تلك المباراة بالتشكيل التالي.

دخل المدرب الإسباني فيسينتي ديل بوسكي مدرب ريال مدريد تلك المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: إيكر كاسياس
خط الدفاع: روبيرتو كارلوس – إيفان هيليجيرا – بافون – روبيرتو كارلوس
خط الوسط: كلود ماكليلي – إيستيبان كامبياسو – لويس فيجو – سانتياجو سولاري
خط الهجوم: جوتي – راؤول جونزاليز.
ودخل من خارج الخطوط كلاً من راؤول برافو ومينامبريس وستيف ماكمانمان
بينما دفع المدرب الهولندي لويس فان خال مدرب برشلونة آنذاك بالأسماء التالية
تشكيل برشلونة: حراسة المرمى: روبيرتو بونانو
خط الدفاع: مايكل رايزجر – فراند دي بور – كارليس بويول
خط الوسط: تشافي هيرنانديز – فيليب كوكو – جابري – تياجو موتا – خوان رامون ريكيلمي
خط الهجوم: جايزكا مانديتا – باتريك كلويفرت.
ودخل من على كرسي البدلاء كلاً من خافيير سافيولا ومارك أوفر مارس.
وأدار المباراة الحكم الإسباني الشهير لويس ميدينا كانتليخو.

رأس الخنزير

شهدت المباراة واقعة شهيرة يتذكرها الجميع منذ ذلك الوقت، حيث كانت تلك المباراة هي المباراة الأولى التي يخوضها نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس فيجو بملعب كامب نو، بعد إنتقاله الصادم من برشلونة لريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وقتها قدر بـ 60 مليون يورو.

واستقبلت جماهير برشلونة "الخائن" على حد وصفهم، بالزجاجات وبعض الأجسام أثناء لعبه إحدى الركنيات، وكان من ضمن تلك الأجسام رأس خنزير.
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