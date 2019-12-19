شاهد.. هنا الزاهد في أحدث إطلالتها الجديدة عبر "إنستجرام"

تشارك الفنانة هنا الزاهد، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة بإطلالة جديدة، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



علق" الزاهد"على الصورة:"مساء الفل" حيث نالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



ظهرت هنا الزاهد، مرتديا بلوفر بني فى أبيض، ذات أكمام طويلة، وطاقية روز فاتح، وتركت شعرها ينسدل منها على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ومتميزة .



إطلالة هنا الزاهد وأحمد فهمى فى حفل تكريم وشوشة



ظهرت هنا الزاهد بإطلالة أنيقة ومثيرة،حيث خطفت أنظار الحضور أثناء وجودها فى حفل توزيع جوائز وشوشة لعام 2019، وارتدى أحمد فهمي جاكيت فضى لامع، ذات أكمام طويلة، ازرار كثيرة .



مسلسل"الواد سيد الشحات"



شاركت الفنانة هنا الزاهد فى بطولة هذا المسلسل، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد فهمي،محمد عبد الرحمن، محمد محمود،هيفاء وهبى، تأليف مصطفى صقر، اخراج أحمد الجندى، وتدور أحداث المسلسل حول إطار من الكوميديا، حول شخص فقير يتزوج من فتاة غنية .