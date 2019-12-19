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زيدان يعلق على المستوى التحكيمي في الكلاسيكو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
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زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
علي ماهر حلمى
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عبر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته بمستوى لاعبي ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي، بمدينة برشلونة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لدواعي أمنية في مدينة برشلونة.

تعرف على تصريحات زيدان بعد نهاية الكلاسيكو :

قال المدرب الفرنسي:" ‏تقينة الفار وضربة جزاء لصالح ريال مدريد لم يتم التحقق من ذلك ولا أحبذ الخوض في هذه الأمور، أنا سعيد جدا بأداء اللاعبين لكننا افتقدنا للتسجيل هذه هي كرة القدم ‏أنا فخورٌ بلاعبي فريقي للأسف لم نتمكن من تسجيل الهدف، لكنني سعيد بأدائهم ‏أظهر بيل أنه لاعب مهم بالنسبة لنا لقد قدم مباراة جيدة للغاية".

وأضاف زيدان:" لقد استعاد الفريق عافيته نشعر أننا بخير ذهنيا وبدنيا كل شيء على ما يرام، كان مدريد رحيما ببرشلونه في هذه المباراة ربما لم نكن كذلك في مناسبات سابقة لكن اليوم نعم كنا رحيمين بهم ‏لقد كانت النتيجة مخيبة بعض الشيء كنا نود الفوز بالمباراة ‏أنا لا أعرف بالضبط ما حدث لبوسكيتس لكي يخرج من تشكيل برشلونة أتمني أن يكون بخير ويعود الي المشاركة مرة أخري مع برشلونة".

تعرف علي نتيجة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الاسباني الممتاز :

يذكر أن نادي برشلونة قد حقق تعادلا سلبيا علي ارضه ووسط جماهيره بملعب الكامب نو الدولي أمام نظيره فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الليجا بسبب دواعي أمنية في مدينة برشلونة وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين وتضيع العديد من الفرص لكن فشل لاعبي الفريقين في ترجمة الفرص الي أهداف ليحصل كل فريق علي نقطة ويتقاسم نادي برشلونة مع نظيره نادي ريال مدريد صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 17 جولة من عمر البطولة.

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