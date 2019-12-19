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محمد صلاح يهاجم لاعبي مونتيري المكسيكي في المؤتمر الصحفي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
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صلاح امام مونتيري
صلاح امام مونتيري
علي ماهر حلمى
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هاجم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، لاعبي فريق مونتيري المكسيكي في المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء مباراة ليفربول أمام مونتيري، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة واتهمهم باللعب بخشونة متعمدة أثناء المباراة.

تعرف علي تصريحات صلاح بعد المباراة :
قال اللاعب الدولي المصري:" أنا سعيد للغاية بهذا الاستقبال الرائع لي من الجماهير كل فريق يواجهنا يريد ان يقدم افضل مالديه‏ امام بطل دوري أبطال أوروبا كنا حذرين للغاية على انفسنا بسبب خشونتهم في المباراة لاعبي مونتيري المكسيكي هم كانوا يلعبون بخشونة بنسبة مليون في المئة لكن كنا نحاول بكل مالدينا ان نُجاري رتم اللعب ‏ادائنا بالتأكيد سيتحسن في المباراة النهائية أمام فلامنجو البرازيلي هدفنا الآن هو أن نلعب يوم السبت بشكل جيد ونحقق اللقب".

يذكر ان نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا صعبا على حساب نظيره نادي مونتيري المكسيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 وشهدت المباراة تألق كبير من اللاعب الدولي المصري حيث استطاع أن يصنع الهدف الأول لفريقه في المباراة والذي سجله متوسط ميدان الريدز نابي كيتا واستطاع النادي المكسيكي من تعديل النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول وأضاف المهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول هدف الفوز للنادي الإنجليزي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليعبر الريدز الي المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي فلامنجو البرازيلي الذي حقق الفوز علي حساب نظيره نادي الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع نهائي البطولة.

بينما يواجه نادي مونتري المكسيكي نظيره نادي الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة العالمية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

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